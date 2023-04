Le Beerschot quitte (temporairement) Anvers

La première équipe du Beerschot sera active pour les deux prochaines saisons non pas à Wilrijk mais à Wommelgem.

Le terrain d'entraînement du Beerschot fera l'objet d'une rénovation en profondeur. Par conséquent, l'équipe première du club anversois s'entraînera à Wommelgem pendant les deux prochaines saisons.

"Il s'agit d'une nouvelle étape dans la professionnalisation du club", explique le CEO Frédéric Van den Steen sur le site web du club. "Actuellement, nos joueurs font la navette entre les vestiaires du Kiel et les terrains d'entraînement de la Place de l'Université pendant les séances d'entraînement. En louant ce complexe, nous pourrons regrouper toutes les activités de l'équipe première en un seul endroit. Cela permettra à nos joueurs et à nos entraîneurs de se préparer de manière optimale pour tous les matches de la saison à venir".

"De plus, ce complexe temporaire facilite la construction de notre nouveau complexe d'entraînement et de jeunes sur la Place de l'Université. Les terrains actuellement utilisés pour la première équipe seront ainsi libérés plus rapidement, ce qui facilitera les travaux", conclut Van den Steen.