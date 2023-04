Wesley Sneijder détruit un joueur de Chelsea

Recruté pour 121 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal, l'international argentin peine à montrer toute l'étendue de son talent avec les Blues.

Wesley Sneijder a pointé du doigt la performance et le comportement affiché par Enzo Fernandez lors de la défaire de Chelsea contre le Real Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions (0-2). "Si j’étais le propriétaire du club présent en tribunes et que je voyais Gallagher faire un sprint, pendant que mon joueur à 100 millions d’euros (Enzo Fernández) ne court pas, alors oui, je serais en colère", a tranché l’ancien international néerlandais sur RTL7.

"S’ils t’ont fait venir pour 100 millions d’euros, tu peux t’attendre au moins à ce qu’il coure comme un possédé, non ? Je convoquerais ce garçon à une réunion le lendemain si j’étais le propriétaire. Je ne pense pas non plus que ce soit un grand footballeur. De grandes choses ont été dites pour ce qu’il a fait pour Lionel Messi lors de la Coupe du monde. Je pensais qu’il le ferait aussi à Chelsea , mais il est clair qu’il est loin de ça", a conclu l'ancien milieu offensif central.