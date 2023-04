🎥 Le Loïs Openda show écoeure Monaco et Philippe Clément

Le Racing Lens a roul√© sur l'AS Monaco dans le match au sommet de cette 32e journ√©e de Ligue 1. Et le chauffeur s'appelait Lo√Įs Openda.

Le Racing Lens a écrasé l'AS Monaco ce samedi au Stade Félix Bollaert. Les hommes de Philippe Clément ont complètement manqué leur entame de rencontre, et Lens en a profité par deux fois via Loïs Openda. Le Diable Rouge fait preuve de beau jusqu'auboutisme sur le premier but (9e) tandis que sur le 2e, il accompagne magnifiquement un déboulé de l'ex-Gantois Deiver Machado (16e).

ūüĒ• | Loïs Openda marque 2ÔłŹ‚É£ buts en 7ÔłŹ‚É£ minutes ! ūü§Į #RCLASM pic.twitter.com/gBIT50nDgN — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 22, 2023

En seconde période, Monaco tentera de reprendre pied mais coulera pour de bon et cette fois, Openda est à l'assist. Une nouvelle accélération après une belle protection de balle, avant un délice de ballon en retrait vers Thomasson, qui pensait déjà avoir fait 3-0 quelques minutes plus tôt mais avait été détrompé par le VAR.

ūü§ô | Loïs Openda accompagne son doublé d’un assist ! ūüĒ• #RCLASM pic.twitter.com/Nlg7CsPMze — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 22, 2023

Avec cette victoire, les Sang & Or mettent Monaco à 5 unités, et prennent également 2 points d'avance sur l'OM à titre temporaire pour s'installer à la seconde place, 9 unités derrière le PSG.