Seraing dit au revoir à la D1A avec les honneurs au Pairay

Le RFC Seraing recevait Westerlo ce samedi, en ouverture de la dernière journée de championnat. Un match sans grand enjeu, mais que les Métallos ont pris avec sérieux.

Les adieux du RFC Seraing à la D1A auront été réussis. Les Métallos ont tenu en échec le KVC Westerlo, déjà assuré du top 8 mais qui espérait sans doute prendre quelques points de plus avant le début des Playoffs.

Rapidement, une frappe de Marius Mouandilmadji était repoussée de la main par un défenseur campinois et Marius lui-même se faisait justice (1-0, 8e). Les Liégeois mettront Sinan Bolat à contribution à plusieurs reprises mais plutôt que le break, c'est l'égalisation qui tombe via Igor Vetokele (35e).

La seconde période sera bien plus calme mais c'est encore Seraing qui passera tout près du but, encore via Marius Mouandilmadji qui trouve la latte en fin de rencontre (83e). Les Sérésiens auront quelques "regrets" - un détail, cela dit. Ils quittent la D1A avec les honneurs face à un Westerlo très peu inspiré.