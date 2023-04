Wouter Vrancken inquiet : "Ce serait dommage !"

Le KRC Genk se déplacera au Sporting de Charleroi dimanche lors de la dernière journée de la phase classique de D1A.

Genk a été en tête pendant presque toute la saison, mais a perdu des plumes pendant quelques semaines et a vu son avance diminuer. "Ce serait dommage de ne pas terminer premier de la ligue régulière après une telle saison", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Notre premier et plus grand objectif était d'atteindre les quatre premières places. Maintenant, l'objectif final est le titre", a prévenu l'ancien coach de Malines.

Charleroi sera une dernière épreuve. Les Zèbres sont en forme. "Ils ont beaucoup de qualité, avec des gars comme Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Koffi, Nkuba, ... C'est toujours difficile là-bas. Mais c'est aussi une bonne préparation pour les Playoffs 1. L'ambiance y sera la même que par la suite. Nous devrons être prêts."