Carlo Ancelotti dépité : "Si les joueurs ne comprennent pas cela, je vais leur répéter tous les jours"

Mal embarqué, le Real Madrid a définitivement dit adieu au titre en Liga suite à lourde défaite à Gérone (4-2), mard soir.

Carlo Ancelotti était évidemment déçu de la performance de ses troupes. "Ça a été une soirée difficile. Quand on perd ainsi, c'est une soirée difficile. Nous avons été mauvais sur le plan défensif et ça a été la clé de la rencontre. Avec le ballon, surtout au début, nous avons été bons. Ensuite, nous avons pris deux buts en contre et nous avons tenter de revenir grâce à nos individualités et pas en équipe. Le niveau individuel a été très bas et sur le plan défensif, qui avait été très bon lors des derniers matchs, nous l'avons oublié ce soir. Nous n'avions pas encaissé de but lors de six de nos sept derniers matchs et ce soir nous encaissons quatre. Si les joueurs ne comprennent pas cela, je vais leur répéter tous les jours", a confié le coach du Real Madrid en conférence de presse.



"L'équipe a été nerveuse dès le début et ensuite nous avons perdu le contrôle. On aurait pu penser que la pause allait nous aider, mais nous avons encaissé deux buts et tout est devenu encore plus compliqué. Le supporteur est déçu et nous lui demandons pardon. Nous sommes également déçus, mais nous savons que nous répondrons présents en finale de la Coupe du Roi et en demi-finale de la Ligue des Champions".