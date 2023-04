Hazard, Courtois, certifiés sur Twitter : le Real Madrid paie grassement pour ça !

Twitter a connu de solides changements ces derniers mois, depuis la reprise de la marque à l'oiseau bleu par Elon Musk. Le système de certification, notamment, a été modifié, et le Real Madrid tient à ce que ses joueurs soient "bleus"!

Le petit "V" bleu qui accompagne une marque, une entreprise ou une personnalité vérifiée a longtemps été un signe de crédibilité. Désormais, avec Twitter Blue, c'est surtout un signe...que le profil en question verse un montant mensuel à Twitter. C'est ce qu'on "Twitter Blue", et ce n'est que l'une des révolutions mises en place par Elon Musk depuis qu'il a repris Twitter.

Désormais, les plus grandes stars paient donc pour être certifiées et éviter qu'un imposteur puisse se faire passer pour elles. Mais pas les stars du Real Madrid. En effet, le club madrilène a décidé de souscrire à l'abonnement pour grandes entreprises, qui coûte 1149,50 euros par mois, soit plus de 30.000 euros mensuels.

Si Thibaut Courtois et Eden Hazard ont bel et bien leur petit "V" bleu indiquant qu'ils sont certifiés, ils n'ont donc pas dû souscrire à Twitter Blue personnellement. On imagine que de nombreux clubs vont désormais prendre cet abonnement "groupé" afin de faire certifier tous leurs joueurs. Et Elon Musk s'en frotte les mains !