Joseph Paintsil suivi de près par trois clubs de Premier League

Alors qu'il a prolongé son contrat à Genk jusqu'en 2026, le Ghanéen devrait quitter le Limbourg cet été.

Auteur de 14 buts et 11 assists en Jupiler Pro League cette saison, Joseph Paintsil impressionne et attise les convoitises. Selon The Telegraph, Brentford, Fulham et Brighton & Hove Albion le suivent de très près et seraient proches de passer à l'attaque.

L'ailier ghanéen pourrait partir pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Genk peut déjà se frotter les mains puisque le joueur âgé de 25 ans n'avait coûté que 3 millions d'euros lorsqu'il avait posé ses valises chez les Limbourgeois en 2018.