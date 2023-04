Roméo Lavia et Southampton au bord du gouffre, Onana et Everton écrasés

Roméo Lavia et Southampton se sont inclinés à domicile contre Bournemouth. Il aurait fallu gagner pour rêver au maintien ; désormais, les Saints sont presque condamnés.

Enorme contre-performance de Southampton ce jeudi soir. Les Saints recevaient Bournemouth, déjà assuré du maintien et plus forcément concerné par cette saison, mais n'ont pas réussi à prendre des points. Malgré Roméo Lavia, titulaire et qui a disputé l'intégralité de la rencontre, Southampton s'est incliné (0-1) contre les Cherries.

Une victoire aurait permis à Southampton de revenir à 3 points du premier non-relégable, et de se remettre en ordre de marche dans la course au maintien. Cette défaite laisse les Saints à 6 unités du maintien, avec 5 matchs à jouer. Il va falloir un miracle. Lavia, de son côté, espérera certainement un transfert cet été pour ne pas suivre son équipe en Championship...

Everton a pris l'eau aussi

Amadou Onana devra peut-être lui aussi changer de crèmerie s'il ne veut pas jouer en Championship la saison prochaine. Car Everton reste dans la zone rouge : les Toffees recevaient Newcastle United et ont pris une dérouillée à domicile (1-4), malgré la présence du Diable dans le onze de base.