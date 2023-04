L'un des meilleurs joueurs du championnat va quitter la Belgique cet été

Auteur d'une énorme saison, le Ghanéen va probablement passer un gros cap dans sa carrière, cet été. Genk jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine, mais très vraisemblablement sans Joseph Paintsil.

Il est peut-être l'une des plus belles révélations de la saison du Racing Genk. Arrivé en 2018 contre 3M€, Joseph Paintsil n'avait jamais vraiment convaincu. Prêté à Ankaragücü en 2020, le Ghanéen a souvent croqué un nombre incalculable d'actions, ce qui lui valait à l'époque beaucoup de critiques.

Mais cette saison, tout est différent. Dès les premières journées, l'ailier droit se montre clinique et alimente son compteur statistique. Titulaire à 31 reprises depuis le début de la saison, Paintsil compte 15 buts et 14 passes décisives et demeure l'un des bastions les plus importants du co-leader du championnat.

Une explosion assez folle, inattendue, qui lui vaut évidemment les louanges de formations des grands championnats. Dès le mois de janvier, trois clubs de Premier League se sont manifestés pour recruter l'international (6 sélections) : Brentford, Fulham et Brighton. Côté limbourgeois, on avait fait le forcing pour garder le joueur, qui se montre déjà déterminant dans la course au titre.

Les choses devraient être bien différentes en été. Les offres pour Paintsil augmentent et la file s'allonge. Selon les informations du responsable des relations avec les médias de la confédération africaine de football Ibrahim Sannie Daara, d'autres clubs anglais, mais aussi espagnols et français, suivent le joueur avec attention.

Estimé à 2.5M€ il y a un an, Joseph Paintsil vaudrait désormais 9M€, selon Transfermarkt. On ne sait pas encore quelle Coupe d'Europe disputera Genk la saison prochaine, mais ça sera très vraisemblablement avec un autre ailier droit.