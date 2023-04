Premier League : les Belges de Leicester et Everton au duel pour sortir de la zone rouge !

Suite aux résultats en Premier League, c'est désormais clair : le duel entre Leicester et Everton ce lundi sera crucial !

Brentford a battu Nottingham Forest (et Orel Mangala) ce samedi ; ce dimanche, Bournemouth recevait Leeds United, et a largement dominé son adversaire pour prendre le large par rapport à la zone rouge (4-1). Deux résultats qui permettront au vainqueur de Leicester City - Everton de sortir de celle-ci.

Tandis que Roméo Lavia et Southampton, écrasés du côté de Newcastle (3-1), apparaissent chaque semaine un peu plus condamnés, les Belges de Leicester City (Faes, Castagne, Praet, Tielemans) et Amadou Onana à Everton s'affrontent lundi. Avec 29 points pour les Foxes et 28 pour les Toffees, le perdant prendrait un coup sur la tête, probablement fatal.

Mais un match nul ne serait pas non plus une bonne affaire, même si Leicester rattraperait Nottingham et Leeds. Il ne restera plus que 4 matchs, et pas beaucoup d'opportunités de prendre un ascendant psychologique sur la concurrence. Nous l'écrivions récemment : la course au maintien en Angleterre a une saveur belge...malheureusement.