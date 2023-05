Officiel : Un départ du côté de Leeds United

Victor Orta va quitter sa fonction de directeur sportif à Leeds United, d'un commun accord avec l'actuel 17ème de Premier League. Avec Marcelo Bielsa à partir de 2018, il avait constitué l'effectif qui avait permis au club de remonter dans l'élite en 2020.

"Je suis profondément attristé par la façon dont ce chapitre se termine car Victor a été responsable de certains de mes meilleurs moments en tant que propriétaire de Leeds United et je le remercie pour tout ce qu'il a fait durant les six dernières années", a déclaré le propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani dans le communiqué du club anglais.

