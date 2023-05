L'Union Saint-Gilloise face à son destin : le titre ou rien ?

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce mercredi soir. Forts d'une phase classique gérée presque d'une main de maître, les Bruxellois peuvent distancer les Anversois à 5 points.

Peu auraient parié sur la présence de l'Union dans les Champions Play-offs, surtout une deuxième année de suite. Felice Mazzù est parti à Anderlecht, Nielsen vers Bruges, Undav à Brighton... Pourtant, le travail de Karel Geraerts a tout simplement été énorme, le mercato bien senti (un quasi sans-faute quand on y pense, si ce n'est José Rodriguez), et les résultats n'ont pas tardé à arriver.

Avec 75 points, Geraerts fait en effet (presque) aussi bien que Mazzù la saison dernière. Le Carolo était en effet parvenu à grappiller 77 unités, en terminant 5 points devant le Club de Bruges.

Mieux vaut être chasseur que chassé

Au Parc Duden, les play-offs laissent encore un mauvais souvenir, un goût très amer. Après une victoire éclatante face à Anderlecht en ouverture (3-1), les Saint-Gillois s'étaient mis en grande difficulté en partageant face à un alors assez faible Antwerp (0-0). La suite, tout le monde la connait : deux défaites crève-coeur face à Bruges, et le titre échappait aux Bruxellois.

Cette année, la situation a changé : l'équipe est plus mature, plus complète, se connait mieux et, après les deux déceptions en Coupe et en Europa League, semble plus soudée que jamais. Ce n'est pas qu'une impression lorsqu'on sent que le climat est très sain et plutôt serein aux abords du Marien : l'Union a moins de pression et, avec seulement trois petits points de retard sur Genk - qui compte donc un match de plus-, est dans une position qu'elle n'a pas connue la saison dernière : celle du chasseur.

L'Union peut déjà creuser l'écart et lancer le sprint final

Ce mercredi contre l'Antwerp, c'est l'occasion pour les Saint-Gillois de faire d'une pierre deux coups : prendre leur revanche sur l'Antwerp après l'élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique, et les mettre à 5 points.

Ensuite, en cas de victoire au Club de Bruges, l'Union aura parfaitement entamé les play-offs avant de disputer ce qui risque d'être très probablement les deux matchs qui vont décider du titre, ceux face à Genk.