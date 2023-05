Grosse incertitude pour la suite de la carrière de Thorgan Hazard

Le Diable Rouge ne retournera vraisemblablement pas au PSV pour sa dernière année de contrat et le Borussia Dortmund ne semble plus compter sur lui.

Thorgan Hazard est venu se relancer cet hiver du côté du PSV Eindhoven et retrouve enfin le chemin des terrains. Le Diable Rouge (47 sélections) a inscrit deux buts et délivré une passe décisive avec la formation néerlandaise et se remet un petit peu en lumière après sa mise à l'écart au Borussia Dortmund.

En Allemagne, le joueur de 30 ans y retournera d'ailleurs en fin de saison pour honorer sa dernière année de contrat. Problème, le BVB ne compte plus sur lui. Hazard pourrait donc être prêté à nouveau, notamment au PSV, mais le club de la Ruhr souhaite désormais que le club locataire paie l'intégralité de son salaire. Un montant impossible pour le PSV qui ne devrait donc pas prolonger le prêt, selon les informations de la presse de nos voisins du nord.

Une réduction de salaire pourrait donc être la solution, mais le Diable Rouge et son clan refuseraient de l'entendre de cette oreille. Thorgan Hazard se retrouve donc dans une impasse dont il va falloir se sortir durant ce mercato.