Les fans milanais en ont marre : "Arrêtez de faire jouer De Ketelaere et Origi..."

Lees quatre belges de Milan étaient titulaires ce mercredi soir, et n'ont pas vraiment convaincu. De nombreux supporters de l'AC Milan ont fait part de leur agacement.

Face à la lanterne rouge Cremonese, les 4 belges de l'AC Milan étaient titulaires...et ont peiné à convaincre. Seul Alexis Saelemaekers, très en jambes, a vu un but être refusé et délivré quelques excellents ballons.

Mais tous les Belges ont été remplacés (De Ketelaere et Origi dès l'heure de jeu, Vranckx et Saelemaekers à la 75e). Origi et De Ketelaere, surtout, en ont pris pour leur grade de la part des supporters milanais.

"De Ketelaere est agaçant, il fait une passe puis marche. Regardez ses courses, il ne se crée aucun espace" ; "Dites à Pioli de ne plus faire jouer Origi et De Ketelaere, c'est une perte de temps et d'énergie" ; "En termes d'attitude, De Ketelaere est le pire joueur de l'histoire de Milan". La liste continue ci-dessous : le noir-jaune-rouge n'est pas à la mode chez les Rossoneri...

He is annoying. He makes 1 pass then he walks. What nonsense is that? Look at his runs, he doesnt create space for himself at all — Francis Obitä (@fobita) May 3, 2023

@AC Milan



Please warn Pioli to stop playing Origi and De Ketelaere.



The duos will not do anything for us than waste our time and energy. May 3, 2023

De Ketelaere is the worst player in Milan history for attitude — Francesco Thotties (@speziafan) May 3, 2023

Quando ho visto De Ketelaere intuire il retropassaggio sbagliato, inserirsi, arrivare sulla palla, io in 2 secondi ho pensato: "È la volta buona, segna, ci fa vincere una partita,

si sblocca"... invece🤬

Deve aver pensato tutte ste cose pure lui per sbagliare

DAI RAGAZZO❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/xiW5slXomp — Stefano R🔴SSONER⚫ (@StefanoVerbania) May 4, 2023