Ronny Deila met deux joueurs de son noyau à disposition du SL16 FC pour le match contre Virton

Ce vendredi soir (20h), les U23 du Standard de Liège recevront Virton à Sclessin. Un match crucial pour les deux formations engagées dans la course au maintien en Challenger Pro League.

Le SL16 FC n'a besoin que d'un point ce vendredi contre Virton pour assurer son maintien en Challenger Pro League et ainsi condamner les Gaumais à la relégation. Une rencontre capitale pour le Standard de Liège qui entend conserver ses U23 au sein de l'antichambre du football belge. "Je pense que je vais aller assister à cette rencontre. C'est important que nos jeunes puissent continuer de progresser et d'apprendre en seconde division même si selon moi, les règles doivent changer. Les rencontres de la seconde équipe ne doivent plus avoir lieu en même temps que celles de l'équipe première ou de façon si rapprochée", a confié Ronny Deila en conférence de presse;

Le technicien norvégien a décidé de mettre deux joueurs de son noyau à disposition du SL16 FC pour la rencontre ô combien importante contre Virton. "Lucas (Noubi) et Ibe (Hautekiet) vont jouer ce vendredi soir. Nathan (Ngoy) m’a également demandé s’il pouvait disputer ce match, mais c’est trop tôt pour lui. Il revient d’une longue blessure (déchirure aux ischios) et il a besoin de deux voire trois semaines d’entraînement collectif pour être prêt. Il sera peut-être opérationnel lors des deux dernières journées de Playoffs 2", a conclu Deila.