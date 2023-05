Ronny Deila prévient La Gantoise : "Ça va être le feu"

Ce samedi soir (20H45), le Standard de Liège accueillera La Gantoise lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

Pour la réception de La Gantoise, Ronny Deila pourra compter sur le retour de Steven Alzate (suspendu au Cercle). "L'équipe est sur le pont, tout le monde est là. C'est très important d'avoir une équipe complète durant ces playoffs. Nous avons tout en mains pour effectuer une bonne performance contre La Gantoise. Nous avons aussi un bon banc qui peut faire la différence comme l'ont démontré Filippo (Melegoni), Cihan (Canak) et Renaud (Emond)", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Ce samedi soir, les Rouches croiseront le fer avec les Buffalos. Une victoire permettrait aux Liégeois de passer devant les Gantois au classement. "C'est un match clé. Et comme j'aime le répéter : 'on a ce que l'on mérite'. Il faudra livrer une grosse prestation et je pense que nous aurons droit à un top match de football. Nous aurons à nouveau notre douzième homme derrière nous qui fera de Sclessin un enfer pour les visiteurs. Ça va être le feu, mon groupe est prêt à jouer. Ce sera une joute compliquée, mais nous avons tout à gagner", a conclu Deila.