Un jeune talent gantois confirme l'intérêt d'autres équipes de D1A

Les Buffalos négocient un nouveau contrat avec John Arthur. L'attaquant ghanéen souhaite que les choses soient claires le plus rapidement possible.

La Gantoise dispose d'une belle option pour l'avenir avec John Arthur. Le joueur âgé de 18 ans a déjà montré de belles choses avec les Jong Gent. Le week-end dernier, l'attaquant a inscrit son dixième but de la saison en Nationale 1. "Vous affrontez des équipes très expérimentées et vous avez l'obligation de vous développer davantage", a déclaré Arthur au Het Nieuwsblad.

Un bon test, mais Arthur se sent prêt pour l'étape suivante. Une étape qu'il aimerait bien franchir à Gand, si c'est possible. "Je suis en train de négocier un nouveau contrat avec La Gantoise parce que je veux être sûr de mon avenir le plus tôt possible. D'autres équipes de la Jupiler Pro League s'intéressent également à moi, mais je préfère m'engager avec les Buffalos", a expliqué le Ghanéen qui arrive en fin de contrat.