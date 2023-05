🎥 Les U23 du Standard se maintiennent en D1B : "Un ouf de soulagement"

Les jeunes Rouches ont validé leur maintien en Challenger Pro League après leur partage contre Virton (1-1) lors de la 9ème journée des Relegations Playoffs.

Le SL16 FC a ouvert le score via une frappe puissante d'Ilyes Ziani (24e), 1-0. En fin de rencontre, Hakim Abdallah a égalisé et relancé le suspense (80e), 1-1. Lors des dernières minutes, les Gaumais ont eu deux grosses occasions avec un tir de Mabella sur le poteau droit d'Epolo (83e) et une frappe croisée d'Anne qui a filé juste à côté (90e+2).

Un partage qui permet aux U23 du Standard de Liège de se maintenir en Challenger Pro League. "Un ouf de soulagement avec ce partage qui valide notre maintien au sein de l'antichambre de l'élite du football belge. Chapeau à eux", nous confie Réginal Goreux à l'issue de la rencontre. "C'est un bel apprentissage pour le club, le staff et les joueurs. Nous avons appris beaucoup de choses cette saison et nous avons surtout progressé. L'Académie forme nos talents, mais le fait de jouer chez les pros apporte un plus bénéfique indéniable. Jouer le maintien n'est pas évident, mais cela forge un gros mental", a expliqué le directeur du SL16 Football Campus.

La saison prochaine, les U23 du Standard de Liège n'évolueront plus à Sclessin. "Nous cherchons un autre lieu, c'est vrai. Il faut préserver le terrain pour l'équipe première et le fait de jouer dans un stade vide pousse à choisir une plus petite enceinte. Visé fait partie des pistes, mais rien n'a encore été décidé", a conclu Réginal Goreux.