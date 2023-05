Chelsea prend enfin des points, KDB de retour, quelques Belges ne décollent pas du banc en Angleterre

Enfin, la série ubuesque de Chelsea (6 défaites consécutives) sous Frank Lampard s'est achevée. Manchester City a enchaîné, tandis que plusieurs Belges n'ont pas décollé du banc.

Six défaites d'affilée : depuis l'arrivée de Frank Lampard comme entraîneur intérimaire, le bilan de Chelsea devenait risible. L'effectif le plus cher de Premier League se déplaçait à Bournemouth et en cas de défaite, il faudrait presque...regarder derrière. Heureusement, les Blues ont enfin gagné (1-3) chez les Cherries, avec des buts de Conor Gallagher, Benoît Badiashile et Joao Felix.

Manchester City, de son côté, a enchaîné calmement, en battant Leeds United pour la première du vétéran Sam Allardyce. Kevin De Bruyne était titulaire pour son retour de blessure, mais n'a pas été décisif (2-1). City garde 4 unités d'avance sur Arsenal.

Du côté de Tottenham, Crystal Palace s'est incliné (1-0) sans Albert Sambi Lokonga, resté sur le banc toute la rencontre. Même constat pour Aston Villa qui s'est incliné à Wolverhampton (1-0) avec Leander Dendoncker sur le banc toute la rencontre face à son ancien club.