Le Club de Bruges pourrait toucher le jackpot pour un gros flop !

Arrivé pour 4M€ en 2021, Faitout Maouassa ne devrait pas revenir en Venise du Nord. Prêté à Montpellier, l'arrière gauche de 24 ans souhaite continuer l'aventure dans l'Hérault.

En 2021, Bruges déboursait 4M€ pour s'attacher les services de Faitout Maouassa, arrière gauche du Stade de Rennes. En Venise du Nord, le joueur aujourd'hui âgé de 24 ans n'a jamais réussi et n'a joué que 9 petits matchs avant d'être prêté à Montpellier cette saison.

Quelques fois gêné par les pépins physiques, l'ancien international espoirs français réalise tout de même une saison intéressante et compte 29 apparitions toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 5 passes décisives. Après une saison difficile à Bruges, le voilà épanoui en Ligue 1. "Je me sens bien à Montpellier, comme cela se voit, mais je ne maîtrise pas ce que veut Bruges. Chaque problème a sa solution" a déclaré le joueur il y a quelques jours dans les colonnes de Midi Libre.

Avec le retour de Maxim De Cuyper la saison prochaine, le poste d'arrière gauche sera à nouveau bouché à Bruges et Maouassa n'a pas envie de revivre la même aventure. Selon les premières informations, Montpellier serait prêt à débourser 5M€ pour signer définitivement l'ancien Nimois. Un petit jackpot sorti de nulle part pour Bruges, qui pourrait faire un petit bénéfice sur un joueur qui n'a porté la tunique Blauw & Zwart que pendant 356 pauvres minutes.