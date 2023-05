Mauvaise nouvelle pour Arthur Theate à Rennes ?

Le défenseur central a eu quelques frictions avec son entraîneur, qui sera toujours dans le navire la saison prochaine.

La semaine dernière, la presse française a révélé que quelques frictions avaient éclaté entre Arthur Theate et son entraîneur, Bruno Genesio. Les Rennais, qui se déplacent à Nice à 17h, sont 6es et toujours bien lancés dans la course à l'Europe.

Ces dernières semaines, de nombreuses discussions ont fait l'état d'un éventuel départ de l'entraîneur français à l'issue de la saison, notamment si la qualification européenne n'était pas à la clé. Mais le journal l'Équipe le révèle ce samedi, Bruno Genesio sera toujours bien l'entraîneur de Rennes la saison prochaine.

Le quotidien français précise que Bruno Genesio a longuement réfléchi avant de prendre sa décision finale mais garde la confiance du club qui mise sur la stabilité et le besoin de s'améliorer dans le recrutement. Espérons donc que l'atmosphère soit redescendue entre le Diable Rouge et son entraîneur, sans quoi un départ pourrait être de mise dans les prochaines semaines.