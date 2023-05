Nationale 1 : La RAAL met la pression sur les Francs Borains, Jonathan Legear à la fête avec Visé

Les clubs wallons ont connu une après-midi très tranquille en Nationale 1. La Louvière et Visé se sont imposés sur des scores très larges.

En déplacement à Rupel Boom, La Louvière a profité de cette rencontre face à une équipe déjà reléguée pour empocher une victoire 0-3 et ainsi revenir à un petit point de la quatrième place occupée par les Francs Borains. Les Loups ont mis moins d'un quart d'heure à trouver l'ouverture, via l'entremise de Mohamed Soumaré avant qu'Alexis Calant ne fasse le break juste avant le repos puis que Beni Badibanga ne donne au score ses allures définitives à l'heure de jeu.

Score plus large encore pour Visé en déplacement chez les U23 d'OHL (0-4). Dominateurs, les hommes de José Riga ont ouvert la marque à la 37e minute grâce à Alexandro Cavagnera. En deuxième période, Alexis Cascio et Marten Wilmots ont alourdi la marque avant que Jonathan Legaer, qui a annoncé sa retraite en fin de saison, n'inscrive un dernier but.