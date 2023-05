Jonathan Legear arrête sa carrière professionnelle !

L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht arrêtera le football professionnel à la fin de la saison et prépare déjà sa future carrière d'entraîneur.

Encore joueur de l'URSL Visé en Nationale 1, Jonathan Legear fermera la porte au football professionnel à la fin de la saison. L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht, qui n'exclut pas de retrouver un club amateur avec des amis, a porté les couleurs de l'équipe nationale à deux petites reprises en 2010.

L'ailier aussi passé par le Terek Grozny, Blackpool, Malines, Saint-Trond et l'Adana Demirspor a déjà obtenu son diplôme d'entraîneur et poursuit son apprentissage. A 36 ans, Legear prépare désormais son jubilé qui accueillera des noms tels que Guillaume Gillet, Renaud Émond, Marc Wilmots, Luigi Pieroni, Logan Bailly et Jelle Van Damme.