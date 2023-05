Tedesco doit-il se méfier ? Ameen Al-Dakhil est très courtisé par une autre fédération

Ameen Al-Dakhil veut prendre de l'ampleur à Burnley la saison prochaine, et réaliser son rêve : jouer en Premier League. L'ancien défenseur du Standard est international U21, mais la fédération irakienne ne le lâche pas du regard.

Les jeunes talents belges sont nombreux à être binationaux, et donc à pouvoir potentiellement défendre les couleurs de différentes sélections nationales. Récemment, le Maroc a frappé fort en attirant Anass Zaroury et Bilal El Khannouss dans ses filets. La République Démocratique du Congo est un autre pays vers lequel se tournent souvent les binationaux belges n'obtenant pas leur chance.

Le plus grand talent d'Irak ?

Ameen Al-Dakhil (21 ans), lui, a des racines plus lointaines : le jeune défenseur de Burnley est né à Bagdad, où il a vécu jusqu'à ses 5 ans. Et le football irakien ne regorge pas de stars, au point où Al-Dakhil est vu comme l'un des plus grands talents issus d'Irak à l'heure actuelle, avec le natif de Manchester et international irakien (3 caps) Zidane Ikbal (20 ans) qui évolue en réserve de Manchester United.

📸| Adnan Dirjal meeting Ameen Al Dakhil’s father to discuss all opportunities for his son to represent the iraqi national team. 🇮🇶 pic.twitter.com/bVdgb35x8k May 6, 2023

Sans surprise, donc, la fédération irakienne, mais aussi le peuple irakien ne lâchent pas l'ancien du Standard du regard. Sous ses publications, ce ne sont que des commentaires de supporters irakiens, par centaines. Récemment, le père d'Ameen a rencontré le président de la fédération irakienne pour à nouveau discuter des options d'avenir pour le joueur.

Al-Dakhil, cependant, est international U21 et ce serait une grosse déception pour le joueur s'il n'était pas présent à l'Euro en juin prochain. À 21 ans seulement et à la veille d'une saison importante, il est concentré sur ses performances en club, qui doivent lui ouvrir à moyen ou long terme les portes des Diables Rouges.

Tedesco et surtout Vercauteren ont aussi pour rôle de penser à la situation de ces binationaux, afin d'éviter un choix précipité. Mais dans le cas d'Ameen Al-Dakhil, l'Irak serait aussi un choix affectif, la famille de l'ex-Rouche étant toujours très attachée à leur pays. Ce n'est cependant pas pour demain, ni après-demain...