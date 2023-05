Vincent Kompany s'exprime après sa prolongation à Burnley

L'ancien Diable Rouge a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec les Clarets. La saison prochaine, il connaîtra la Premier League.

La bonne nouvelle est tombée ce dimanche : Vincent Kompany a été prolongé jusqu'en 2028 à la tête de Burnley après avoir réalisé une saison plus que parfaite.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht a imposé son style de jeu et a permis aux Clarets de retrouver la Premier League et de décrocher le titre de Championship. Il retrouvera l'élite anglaise qu'il a connue en tant que joueur mais cette fois-ci dans un rôle différent.

"Burnley et Turf Moor m’ont semblé bien dès le départ. C’est pourquoi il me semble juste de signer pour les cinq prochaines années. Avec les supporters, nous avons fait de Turf Moor à nouveau une forteresse et nous continuons à regarder vers l’avenir et à faire en sorte que Burnley s’améliore à chaque étape", a confié Kompany sur le site de Burnley.