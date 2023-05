Roman Yaremchuk connait son futur

L'été prochain, les changements nécessaires sont attendus au Club de Bruges. Le toujours (mais plus pour longtemps) champion en titre transfèrera sans doute les renforts nécessaires, mais plusieurs joueurs seront également vendus ou auront une seconde chance.

Roman Yaremchuk semble déjà appartenir à cette dernière catégorie. L'été dernier, le club a payé une somme record de plus de 16 millions d'euros pour acquérir l'attaquant de Benfica. Mais Yaremchuk a jusqu'à présent échoué à Bruges. Son nombre de buts (2) contraste fortement avec ses nombreux ratés.

Ces dernières semaines, l'attaquant de 27 ans a disparu de l'équipe, et sous Rik De Mil, il n'a même pas été titularisé une seule fois. Malgré cela, Bruges n'abandonne pas l'idée de relancer son acquisition record. En effet, selon Het Nieuwsblad, une réunion entre Yaremchuk et le CEO Vincent Mannaert a eu lieu récemment. Il semblerait que cette réunion ait été très constructive.

Le contenu exact de la conversation n'est pas encore connu, mais il ne fait aucun doute que l'avenir de Yaremchuk a été évoqué. Et il n'est pas certain que Yaremchuk ait envie de repartir. Selon HNB, sa situation sera réévaluée par le nouvel entraîneur. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on examinera son dossier plus en détail, si nécessaire.