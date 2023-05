Thibaut Courtois lance le match retour : "Nous sommes plutôt bons pour gagner des finales"

Le Real a partagé face à Manchester City ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d'une bonne prestation dans les cages du Real, Thibaut Courtois voit bien les Madrilènes rallier à nouveau la finale.

Outre ses propos sur l'arbitrage, contesté par le Real lors de cette manche aller, Courtois semblait expliquer que ce 1-1 était un bon résultat.

"C'était un bon match des deux côtés", a expliqué Courtois au micro de BT Sport. "Nous avons défendu un peu plus. Si vous voulez défendre, vous ne devez pas donner à Haaland l'espace pour courir pour trouver ces passes que Kevin (De Bruyne), Bernardo (Silva) et Gundogan peuvent jouer facilement. Nous avons bien joué. En conséquence, ils ont tiré davantage de loin. Rodri, Kevin sont de bons frappeurs. C'était un bon tirage et tout était à jouer."

Tout reste ouvert pour le match retour. Et pour Courtois, le Real est en bonne position pour se qualifier pour une nouvelle finale. "Le retour sera comme une finale. J'espère que nous pourrons mettre cela dans notre esprit même si c'est à l'extérieur, mais je pense que nous sommes plutôt bons pour gagner les finales, donc j'espère que nous pourrons penser de cette manière, même si c'est à City."