Oguchi Onyewu, après son passage à Virton, a retrouvé un poste prestigieux !

C'est officiel : Oguchi Onyewu est le nouveau vice-président de la fédération étatsunienne de football. L'USSF a annoncé son arrivée à partir d'août 2023, sous la présidence de Matt Crocker qui va également entamer son mandat à cette date.

Onyewu, retraité depuis 2017 et une dernière pige au Philadelphia Union, avait rejoint l'Excelsior Virton en tant que secrétaire général, en août 2021. En octobre 2022, il quittait son poste. L'ancienne star du Standard, champion en 2008 et 2009 avec les Rouches, faisait partie du Conseil d'Administration de l'USSF.

U.S. Soccer Federation Names Oguchi Onyewu as Vice President of Sporting ⚽️



Two-Time World Cup veteran will assume newly created role » https://t.co/IYYHcuGbJ7 pic.twitter.com/lcoINtIn1u