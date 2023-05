Yorbe Vertessen veut finir la saison en boulet de canon

Arrivé cet hiver en prêt du PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen veut finir la saison en beauté avec l'Union Saint-Gilloise : avec un titre de champion de Belgique.

Vertessen se remet toujours d'une blessure, qui l'a empêché de démarrer les play-offs en pleine forme. Malgré quelques blessures, il est parvenu à soigner ses stats depuis son arrivée à l'Union : 4 buts et 3 assists toutes compétitions.

"À l'Union, j'ai été plus souvent titularisé dès le début et mon jeu s'est donc amélioré", a déclaré Vertessen dans l'Eindhovens Dagblad, avant de lancer la course finale vers le titre de Pro League.

"Nous pouvons devenir champions, tout comme Genk et l'Antwerp, et j'y consacre toute mon énergie", a-t-il déclaré, lui dont l'avenir s'écrira sauf surprise au PSV. "En fin de compte, mon principal objectif à long terme est toujours de percer au PSV, mais je suis maintenant engagé dans une course extrêmement importante avec mon club actuel."

"J'espère que le PSV pourra se qualifier pour la Ligue des champions. Avec l'Union, nous avons aussi l'ambition de nous qualifier pour cette compétition", a continué le Belge.