Karel Geraerts regrette les discours dans ces Playoffs : "Il faut se calmer avec ça"

Qui est le favori dans cette course au titre ? Il semblerait désormais que l'Antwerp ait endossé ce rôle...mais Karel Geraerts n'aime pas ces débats.

Le Racing Genk semblait avoir pris l'ascendant dans la course au titre quand l'Antwerp avait battu l'Union Saint-Gilloise...mais désormais, le Great Old est premier et le double duel entre Genk et l'USG pourrait bien être crucial.

À chaque semaine, sa nouvelle vérité ? Karel Geraerts aimerait que ces débats cessent. "Quand Genk a battu le Club de Bruges le premier jour des Playoffs, tout le monde a dit que le vrai Genk s'était réveillé et qu'il était le favori numéro un", rappelle-t-il en conférence de presse.

"Maintenant qu'ils ont perdu à l'Antwerp, c'est complètement différent et l'Antwerp serait favori. Je ne suis absolument pas d'accord avec ces histoires. Il faut rester calme, et ça vaut pour toutes les équipes," ajoute Geraerts. "Nous avions presque été donné pour morts après la défaite contre l'Antwerp...il faut relativiser, et cela vaut aussi pour la presse".