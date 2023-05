Loïs Openda et le Racing Lens enchaînent face à Will Still et Reims !

Le Racing Lens recevait le Stade de Reims ce vendredi. Une rencontre lors de laquelle Loïs Openda n'a pas été décisif. Lens 2-1 Reims Revivre Pour la première fois en 4 rencontres, Loïs Openda n'a pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Le Racing Lens recevait le Stade de Reims, et s'est imposé après avoir été mené via un penalty de Folarin Balogun inscrit à la 23e minute de jeu. Lens a égalisé via un penalty également, transformé par Frankowski. Enfin, en seconde période, Seko Fofana fera 2-1 pour les Sang & Or, qui remportent là une victoire précieuse dans la course au titre de dauphin...mais maintiennent également une certaine pression sur le PSG, à quelques journées de la fin. Classement T P G P P B = Forme 1. PSG 34 78 25 3 6 79-35 44 G G G P G 2. Lens 35 75 22 9 4 59-27 32 P G G G G 3. Marseille 34 70 21 7 6 62-34 28 P G G G P 4. Monaco 34 64 19 7 8 68-51 17 P G P P G 5. Lille OSC 34 59 17 8 9 60-41 19 P G P G P 6. Rennes 34 56 17 5 12 56-38 18 P G P G P 7. Lyon 34 56 16 8 10 57-41 16 G G P G G 8. Lorient 34 51 14 9 11 48-46 2 P P P G G 9. Nice 34 51 13 12 9 42-32 10 P P P G G 10. Clermont FC 34 50 14 8 12 37-44 -7 G G G G P 11. Reims 35 50 12 14 9 42-37 5 P P P G P 12. Montpellier 34 43 13 4 17 56-57 -1 P P G G P 13. Toulouse 34 42 12 6 16 48-55 -7 G P G P P 14. Strasbourg 34 35 8 11 15 46-55 -9 P G G P G 15. Brest 34 35 8 11 15 38-50 -12 P G P G P 16. Auxerre 34 34 8 10 16 32-56 -24 G G P P P 17. Nantes 34 32 6 14 14 35-50 -15 P P P P P 18. Ajaccio 34 23 6 5 23 22-61 -39 P P P P P 19. Troyes 34 22 4 10 20 42-73 -31 P P P P P 20. Angers 34 14 3 5 26 28-74 -46 G P P P P



