Un coéquipier de Kevin De Bruyne élu joueur de l'année FWA

Erling Håland (22 ans) a été élu joueur de l'année FWA (Football Writers' Association) en Angleterre par les journalistes. Une récompense amplement méritée pour le buteur norvégien qui a empilé 51 buts en 47 matchs cette saison avec Manchester City, dont 35 en Premier League (en 32 matchs) et 12 en Ligue des Champions (en 9 matchs). Sans oublier ses 8 passes décisives avec les Citizens depuis le début de l'exercice.

