Déchirement pour Burnley et Vincent Kompany

Une page se tourne à Burnley. Le club a annoncé le départ d'Ashley Barnes, une icône de l'équipe.

Âgé de 33 ans et symbole du Burnley des dernières années, Ashley Barnes n'accompagnera pas les Clarets en Premier League la saison prochaine. Arrivant en fin de contrat, il n'a pas été prolongé et va donc quitter le club après neuf ans de bons et loyaux services.

Déjà dans l'équipe lorsque Burnley était monté en Premier League en 2016, Barnes va rester en Championship : l'attaquant va signer à Norwich. Il compte 293 rencontres avec Burnley, mais voyait son temps de jeu baisser progressivement sous Vincent Kompany.