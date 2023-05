Ibe Hautekiet, une première soulignée au Standard et une association prometteuse qui se dessine déjà

Titularisé pour la première fois en équipe A, le jeune défenseur central a livré une belle prestation individuelle malgré les deux points stupides concédés par les Rouches.

Ronny Deila l'avait annoncé en conférence de presse : Ibe Hautekiet était titulaire pour la première fois à Sclessin en équipe A, contre Westerlo. Arrivé en janvier, le jeune défenseur central (21 ans) avait fait une première apparition à l'Union (1 minute), avant de se blesser au doigt et de revenir disputer les dix dernières minutes de la défaite à OHL lors de la dernière journée de phase classique. En Challenger Pro League, Hautekiet a disputé 12 rencontres : 8 pour le Club NXT, 4 pour le SL16 FC.

Merveille Bokadi blessé à l'aine, le droitier a montré beaucoup d'assurance pour sa première complète à Sclessin et n'a pas hésité à donner la voix, notamment pour faire remonter le bloc après une récupération de balle. Joueur élégant balle au pied et propre dans ses interventions, Ibe Hautekiet ressemble au prototype des jeunes défenseurs centraux du nord du pays, un profil que le Standard ne comptait pas encore dans ses rangs.

Un rôle prépondérant la saison prochaine ?

La saison prochaine et comme depuis plusieurs années, le Standard risque de connaître de nombreux changements dans son effectif. Steven Alzate et Philip Zinckernagel sont prêtés sans option d'achat, Kostas Laifis a des envies d'ailleurs, Gojko Cimirot aussi. L'avenir de Merveille Bokadi étant incertain, cela pourrait laisser place à une défense classe "biberon" en bord de Meuse.

Il ne semble pas encore certain que l'entraîneur norvégien sera toujours sur le banc des Rouches au mois d'août. Cependant, Ronny Deila confie depuis plusieurs semaines compter beaucoup sur le jeune Nathan Ngoy, qui est donc un très probable titulaire pour l'exercice 2023-2024. La robustesse de l'arrière de 19 ans corrèle parfaitement avec les qualités d'Hautekiet, pour une association qui pourrait faire sensation.

© photonews

Au Standard, on compte aussi sur la progression du jeune Lucas Noubi (18 ans), considéré comme l'un des plus grands talents de notre pays à son poste. En cas de prolongation de contrat de Ronny Deila et donc de conservation possible d'une défense à 3, les trois (jeunes) mousquetaires auront une belle carte à jouer pour glaner un rôle de titulaire, d'autant que le Standard est loin de disposer de moyens financiers illimités.

On peut cependant s'attendre à ce que les Rouches cherchent à donner une touche d'expérience à cette ligne défensive, mais une association Hautekiet - Ngoy - Noubi pourrait plaire aux supporters du Standard. Sur le papier, du moins, car le terrain détient toujours une autre vérité.