Officiel : Tottenham annonce le départ d'un joueur entré dans la légende, puis écarté

En 2019, Tottenham était revenu d'entre les morts face à l'Ajax Amsterdam, qui menait 2-0 face aux Spurs au match retour. Puis Lucas Moura avait jailli de sa boîte, inscrivant un triplé pour envoyer Tottenham en finale contre Liverpool.

Quatre ans plus tard, le Brésilien est rentré dans le rang, et même un peu tombé dans l'anonymat. En fin de contrat, Moura va quitter Tottenham en fin de saison, a officialisé le club ce jeudi. Il aura tout de même disputé 219 rencontres ( 38buts, 27 passes décisives) toutes compétitions confondues. On ignore quelle sera la destination de l'international de 30 ans (35 caps).

We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.