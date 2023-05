La fin de l'enfer de Dante ?

Dante Vanzeir, l'attaquant des New York Red Bull a été sanctionné d'une suspension et d'une amende, mais il est désormais de retour dans l'équipe.

Dans un communiqué, le club américain a expliqué : "Au milieu du mois d'avril, Dante Vanzeir a entamé un programme complet de rétablissement, comprenant des séances axées sur la responsabilité émotionnelle et la sensibilité culturelle. Il continue de participer à ces séances pour poursuivre son travail sur lui-même".

Vanzeir a été suspendu pendant six semaines par les Red Bulls de New York, mais il est maintenant de retour. De nombreux supporters ont menacé de boycotter le club si Vanzeir devait rejouer et n'étaient pas d'accord avec la décision de le réintégrer dans l'équipe. Vanzeir a depuis été réintégré aux entraînements après un vote unanime au sein de l'équipe.