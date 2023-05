Un flop de l'Antwerp dans le viseur de José Mourinho

Emanuel Emegha n'a pas marqué les esprits à l'Antwerp. Pourtant, l'attaquant de 20 ans se reprend bien au Strum Graz, suscitant même les convoitises de l'AS Roma.

C'est dans une relative indifférence que Emanuel Emegha a quitté l'Antwerp pour le Strum Graz contre deux millions d'euros l'été dernier. Il faut dire que le Néerlandais n'avait pas eu voix au chapitre avec la concurrence de Michael Frey, l'arrivée de Vincent Janssen n'arrangeant rien à sa situation.

En Bundesliga autrichienne, Emegha revit avec 9 buts et 3 assists, en plus de quelques performances de choix en Europa League ( 1 but et 1 assists qui ont offert six points en phase de groupe). Une renaissance qui n'a pas échappé à l'AS Roma qui manifesterait de l'intérêt selon Fabrizio Romano. Le Red Bull Salzburg est également évoqué. L'Antwerp se mordra-t-il les doigts de ne pas lui avoir plus laissé sa chance ?