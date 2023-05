Un joueur du Cercle, convoité par deux clubs du top 6, retenu par sa direction et forcé d'aller au clash ?

Âgé de 24 ans, Charles Vanhoutte souhaite passer un cap dans sa carrière après sa bonne saison avec le Cercle de Bruges. Westerlo, l'Union et La Gantoise sont sur la balle, les Brugeois ne l'entendent pas de cette oreille.

S'il la place européenne semble promise à Gand, le Cercle veut terminer ses Europe Play-Offs en beauté. Mais que Charles Vanhoutte puisse encore y contribuer n'est absolument pas certain. Le milieu de terrain a refusé une extension de contrat après la prolongation de celui existant jusqu'en juin 2024 (initialement juin 2023, mais l'année supplémentaire en option a donc été levée).

L'amour entre le Courtraisien de naissance et le Cercle parait terminé, alors que trois clubs de Jupiler Pro League tirent la manche à l'ancien de Tubize : Westerlo, l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise. Les Buffalos ont déposé une première offre, jugée insuffisante par les Brugeois, selon Het Nieuwsblad.

Le Cercle veut récupérer plusieurs millions d'euros pour son joueur et si cette solution n'est pas possible, le directeur sportif Carlos Avina est bien clair sur la situation de Charles Vanhoutte. "Nous sommes déçus de la tournure des événements. Nous comprenons ses ambitions mais nous aurions aimé avoir davantage de clarté. C'est vrai que nous avons reçu une offre, mais nous n'allons pas laisser partir un joueur de sa valeur de cette manière. Alors, on préfère le garder sous contrat jusqu'à son expiration. Non, nous ne pensons pas retrouver un joueur mécontent, Charles est professionnel."

Aussi convoité par une équipe étrangère, voilà donc Charles Vanhoutte bloqué au Cercle pour les douze prochains mois. Sauf si le joueur de 24 ans se rebelle et décide d'aller au clash avec sa direction. Dans quel cas, une rupture de contrat serait possible et évidemment bénéfique pour son futur employeur, qui ne débourserait donc pas d'indemnités de transfert.