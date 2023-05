Gaëtan Englebert : "Une récompense pour le RFC Liège et le début d'une nouvelle aventure"

Ce samedi soir, le RFC Liège a terminé sa saison en beauté avec un large succès contre Knokke (6-2) lors de la dernière journée de Nationale 1.

Le RFC Liège a étrillé Knokke (6-2) ce samedi soir à Rocourt devant plus de 4.500 supporters présents grâce à des réalisations de Mouhli (13e), Perbet (28e, 35e et 90e), Cavelier (75e) et Van Den Ackerveken (85e). Les visiteurs ont réduit le score via Bailly (55e) et Van Den Bossche (64e).

"Nous avons remporté un bon match malgré un passage à vide de quinze minutes, mais nous avons été capables de réagir derrière et de marquer des beaux buts comme durant l'ensemble de cett saison. Nous avons eu un beau parcours à domicile avec dix-sept victoires et deux partages et trois-quatre buts de moyenne à chaque fois. Nous pouvons être fiers de nos prestations à la maison à la fois pour nos supporters, mais aussi pour nous. Nous avons montré que nous possédons une équipe qui peut bousculer tout le monde et nous étions au-dessus de toutes les équipes cette saison au niveau de la qualité de jeu", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

"Nous avons la meilleure attaque avec 99 buts inscrits"

Le RFC Liège, à égalité de points avec le Patro Eisden mais avec une victoire en moins, devait faire mieux que le club limbourgeois pour remporter le titre de Nationale 1. Mais les troupes de Stijn Stijnen se sont imposées contre Dessel (3-0). "Nous ne sommes pas déçus de ne pas remporter le titre. Nous sommes à égalité de points avec le Patro, mais nous avons la meilleure attaque avec 99 buts inscrits. Et cela aurait pu être bien plus important quand on voit les occasions créées durant cet exercice. Le RFC Liège a sa place en Challenger Pro League quand on regarde de plus près notre saison. Une récompense pour le club et le début d'une nouvelle aventure qui ne sera pas évidente certes, mais nous aurons envie de prouver que notre place est bien là", a souligné le T1 des Sang et Marine.

"Perbet marque beaucoup de buts et a sorti l'équipe de situations difficiles"

Avec son triplé, Jérémy Perbet (31 buts) termine meilleur buteur de Nationale 1 devant Teddy Chevalier (30 buts). "Il a eu les occasions nécessaires pour planter trois buts aujourd'hui, et c'est chose faite. Il le mérite amplement. Il a effectué une bonne saison qui n'a pas été évidente car il commence à avoir plus de difficultés d'un point de vue physique. Mais dans le rectangle, il est toujours au bon endroit. Il marque beaucoup de buts et a sorti l'équipe de situations difficiles. Chapeau à lui", a conclu Englebert.