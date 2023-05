Nacer Chadli évoque sa retraite internationale et son avenir

Sa décision de quitter les Diables Rouge est actée. Quel est donc l'avenir de Nacer Chadli ?

"Cela faisait des mois que je réfléchissais à ma décision de quitter les Diables Rouges", a déclaré Chadli à propos de ses adieux à l'équipe nationale belge. "Nous avons beaucoup de bons jeunes joueurs dans l'équipe nationale. Je n'ai pas besoin de me mettre la pression pour jouer pour la Belgique. J'ai bien fait de me marier la semaine dernière", a expliqué le joueur de Westerlo.

La page peut maintenant être tournée. Au niveau de la Jupiler Pro League, Chadli a encore de beaux jours devant lui. "Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je dois encore en discuter avec mon agent et avec Westerlo. Il est possible que je reste en Belgique et à Westerlo.Je me plais beaucoup ici, avec ce groupe de joueurs et avec le personnel. C'est un club très agréable. Il n'y a pas encore eu de discussions avec le club. Mais cette conversation est à l'ordre du jour", a conclu Chadli.