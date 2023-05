Gojko Cimirot et Kostas Laifis, deux soldats qui auront marqué Sclessin

Ce samedi soir, le défenseur central et le milieu défensif disputeront leur dernière rencontre devant le public de Sclessin. Deux joueurs discrets rapidement devenus incontournables en bord de Meuse.

Le Standard de Liège et son public s'apprêtent à dire au revoir à deux joueurs à l'importance capitale, ce samedi. Kostas Laifis et Gojko Cimirot disputeront en effet leur dernière rencontre à Sclessin et évolueront probablement ensemble pour la 164e et dernière fois.

Arrivé en 2018 depuis le PAOK Salonique, le milieu bosnien a rapidement conquis les supporters par sa fiabilité défensive, ses courses sans relâche et sa sobriété, tant sur le terrain qu'en dehors. Un joueur qu'on ne voit pas beaucoup, un véritable travailleur de l'ombre qui a rendu bien des services aux entraîneurs qui se sont succédé à Sclessin. Contre le Cercle, Cimirot vivra sa... 200e sous le maillot du Standard. 200 matchs en 5 ans, cela démontre tout simplement toute son importance, et ce, depuis son arrivée.

Les Liégeois doivent aussi une fière chandelle à Laifis, qui devrait disputer ce samedi son 182e match pour le Standard. Défenseur fiable, le Chypriote a rapidement mis Sclessin dans sa poche et s'est toujours intégré au système de jeu, malgré les passages fréquents d'une défense à 3 ou à 4. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives, il a également montré être capable d'apporter sa pierre offensivement, via des phases arrêtées ou des frappes depuis l'extérieur du rectangle.

Ce samedi, ce sont deux joueurs qui ont développé un véritable "ADN Standard" qui feront leurs adieux en fin de soirée. Une dernière danse, dans un contexte loin de ce qui était espéré par les deux joueurs, mais avec une envie certaine d'écrire une belle page de fin d'aventure à Sclessin.