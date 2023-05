Gros changement pour l'Ajax de Mika Godts

Après une saison en demi-teinte, l'Ajax Amsterdam voit Edwin van der sar s'en aller. L'ancien gardien de Manchester United quitte son poste de directeur général.

Troisième d'Eredivisie : l'Ajax a signé sa pire saison en 14 ans et cela a bien des conséquences. Selon le Telegraaf, Edwin van der sar a pris une lourde décision et décidé de quitter ses fonctions de directeur général du club.

L'ancienne légende de Manchester United paye donc les pots cassés après le départ de Marc Overmars pour l'Antwerp, d'Erik ten Hag pour les Red Devils et cette troisième place en championnat.

Après un an et demi de service à Amsterdam, Van der sar été plus que critiqué par son entourage au club qui lui reprochait de tirer le club vers le bas.