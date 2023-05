Lois Openda est-il déjà devenu trop grand pour Lens ?

Arrivé l'été dernier au RC Lens pour moins de 10 millions d'euros, Lois Openda a réalisé une saison de très haute volée et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Entre records et buts à la pelle, retour sur la saison de folie du Belge.

Après avoir marqué 24 buts toutes compétitions lors de sa deuxième saison en prêt du côté de Vitesse Arnhem, Lois Openda a décidé de réaliser le grand saut et de quitter définitivement le Club de Bruges. Direction la Ligue 1, vers un club ambitieux mais surtout à la direction - au sens large - intelligente qui ne fait que lui réussir dans l'élite française : le RC Lens.

Des premiers mois encourageants, avec quelques gros creux

Chez les Sang et Or, Openda a mis très peu de temps à se mettre en évidence. Titularisé d'emblée par Franck Haise, Openda ne met que deux semaines pour trouver le chemin des filets en Ligue 1 - contre Monaco lors d'une victoire 1-4 en août dernier. Le Belge n'a pas le temps, et enchaîne ensuite par trois buts lors des trois matchs suivants. Sa saison est déjà lancée !

Comme très souvent, lorsqu'un joueur arrive dans un nouveau club, il rencontre quelques difficultés d'adaptation. Openda ne dérogera pas à la règle, restant muet entre pendant presque deux mois. Quelques semaines avant de partir à la Coupe du monde, il monte au jeu face à Toulouse et claque un triplé en une demi-heure.

Après l'aventure au Qatar et la triste fin qu'on lui connait, Openda revient à Lens plus affamé que jamais, sans doute un peu frustré par son très faible temps de jeu en équipe nationale. Lens fait la course juste derrière le PSG et, lors d'une victoire éclatante 3-1 à Bollaert face à l'ogre parisien, Openda claque un but et délivre un assist. L'Europe du football commence à le découvrir.

Lens va ensuite connaître une petite période de moins bien, ne gagnant que 2 de ses matchs entre la mi-janvier et la mi-mars. Openda sera lui aussi, à nouveau, dans un creux. Haise décidera de le mettre plusieurs fois sur le banc durant cette période, lui préférant Wesley Said, Florian Sotoca, ou en testant plusieurs combinaisons en attaque.

Le réveil définitif

Lens, qui a reculé à la 4e place du classement de Ligue 1, voit ses chances de titre quasiment s'estomper mais doit également se réveiller pour espérer une qualification pour la Ligue des Champions.

C'est le moment choisi par Lois Openda pour se réveiller. Le 12 mars, face à Clermont, il inscrit un triplé en l'espace de 4 minutes 30 (30, 34 et 35e). Le triplé le plus rapide de l'histoire moderne de la Ligue 1. Impressionnant, tout simplement.

Openda trouvera en fin de saison ce qui lui avait un peu fait défaut jusqu'ici : de la régularité. Il terminera la saison en boulet de canon, avec 8 buts en 10 matchs, 11 en 11 matchs en comptant le triplé.

Avec 20 buts cette saison, Openda est l'un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions du RC Lens - la première depuis la saison 2002-2003. Mais aussi, faisant partie de l'équipe-type de la saison de Ligue 1, il s'est attiré quelques regards...

Openda, trop grand pour Lens ?

Avec une telle fin de saison et de telles stats, Openda a forcément été cité du côté de plusieurs grands clubs. La presse française avançait dernièrement que des écuries telles que l'AC et l'Inter Milan, Leipzig, Monaco ou encore Marseille le suivraient de près.

Malgré sa politique sur le marché des transferts, il serait très surprenant de voir le Racing laisser Openda après seulement un. D'ailleurs, ce dernier ne semble pas en avoir envie. "Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Je suis très bien ici. J’espère y écrire une page de l’histoire du club, laisser une empreinte", avait-il déclaré à L'Equipe.

Rester chez les Sang et Or serait clairement le choix le plus logique. Car Openda possède encore, à 23 ans, une certaine marge de progression. Egalement car il pourra jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et probablement le titre de champion de France.