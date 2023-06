Une ancienne piste de Bruges dans le viseur de...Manchester United !

Le Club de Bruges a connu plusieurs difficultés sur le front de l'attaque cette saison. L'été dernier, les Brugeois voulaient recruter l'attaquant Rasmus Hojlund.

Sortant à l'époque de plusieurs grosses prestations avec le Sturm Graz, Hojlund avait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs. Bruges en faisait partie. Mais la concurrence avait été trop rude pour les Brugeois, qui avaient notamment bataillé avec la Sampdoria avant de voir le Danois signer à l'Atalanta Bergame.

Une saison plus tard, Hojlund a beaucoup progressé. Il a inscrit 9 buts et délivré 4 assists cette saison. De plus, il a marqué 5 buts sur ses 2 derniers matchs avec le Danemark.

Assez que pour, selon The Athletic, il soit désormais dans les petits papiers de Manchester United. Les Red Devils auraient déjà eu des discussions très avancées avec l'Atalanta. Hojlund serait la priorité en attaque dans le mercato de ManU, conscient de Kane - cité au Real, dans le cadre d'un échange avec Eden Hazard - ne viendra probablement pas.

L'Atalanta ne serait pas contre déjà le laisser partir. Mais il faudra sortir le chéquier. Hojlund est évalué à 30 millions d'euros selon Transfermarkt.