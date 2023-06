"Amadou Onana pourrait rester à Everton"

Amadou Onana (21 ans) est très convoité, et ce depuis l'hiver dernier : le Diable Rouge avait été tout proche de quitter Everton en pleine lutte pour le maintien et rejoindre Chelsea, en pleine folie dépensière.

Mais Onana est resté, et a bien contribué à ce que les Toffees ne descendent pas en Championship. Maintenant, il semble presque inévitable que le Belge quitte Everton...à moins que ? Fabrizio Romano, spécialiste mercato, n'en est pas si sûr.

Interrogé par le site de fans The Mighty Blues, Romano pense qu'Onana pourrait décider de rester. "Je pense qu'Everton a une chance de conserver Amadou Onana. Ce ne sera pas facile, mais la possibilité existe, parce qu'il aime vraiment le club", déclare-t-il.

"Il aime l'ambiance, la ville, ses équipiers. Onana a créé une vraie connexion avec Everton". Affaire à suivre, car s'il aime en effet Everton, Amadou Onana ne manque pas d'ambition...

🚨🗣️ "I think Everton have a chance to keep the player [Onana], it's not going to be easy, but they have a chance because he really loves the club. He loves the atmosphere, the city, his teammates. So he has a special connection with the club.” [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/1wLtKDLcde