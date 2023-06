L'avenir d'Islam Slimani à Anderlecht est toujours aussi incertain. Et ce n'est pas sa dernière story Instagram qui dissipera les doutes.

En fin de contrat à Anderlecht à la fin du mois, Islam Slimani ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Auteur de 8 buts en 10 matchs de championnat depuis son arrivée lors du mercato hivernal, l'Algérien s'est tout de suite bien adapté et se sent bien au Sporting.

Si les Mauves travaillent à le faire rester la saison prochaine, des offres plus intéressantes venues du Moyen-Orient pourraient compromettre son avenir à Bruxelles. Sa dernière story Instagram vient encore un peu plus semer le trouble. Il y partage une publication avec cette citation : "Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi". De quoi encore un peu plus alimenter les rumeurs de départ dans les prochains jours.