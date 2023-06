Quelques semaines après le "drame" du titre perdu, un cadre de Dortmund signe au Bayern !

Libre de tout contrat, et donc belle affaire à saisir, Raphaël Guerreiro (29 ans), qu'on citait dans de nombreux grands clubs européens, va finalement...rester en Allemagne. L'international portugais quitte le Borussia Dortmund et signe au Bayern Munich, quelques semaines après le titre perdu par les Schwartzgelben lors d'un scénario fou.

Guerreiro signerait au Bayern jusqu'en 2026, annonce Fabrizio Romano. Après sept années au Borussia, il rejoint la déjà longue liste de joueurs passés "à l'ennemi". Il aura disputé 224 matchs avec Dortmund pour 40 buts et 50 passes décisives.

