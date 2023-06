"Tais-toi" : Kevin De Bruyne reviens sur son échange tendu avec Pep Guardiola

Lors de la demi-finale aller contre le Real Madrid, Kevin De Bruyne avait sèchement répondu à Pep Guardiola, qui le recadrait. Le Diable Rouge est revenu sur cet échange.

Les images avaient fait le tour du monde : après une perte de balle nonchalante contre le Real Madrid, Pep Guardiola enjoignait Kevin De Bruyne à passer son ballon plus vite."Tais-toi, tais-toi", lui répondait un KDB exaspéré.

Une brève tension qui n'avait pas empêché les deux hommes de se faire l'accolade à la sortie du Belge. "Les professionnels veulent toujours faire ressortir le meilleur de l'autre, et c'est ce qui s'est passé avec cette discussion entre le coach et moi", explique De Bruyne au micro de Het Laatste Nieuws.

"On a tant dit et écrit à ce sujet...alors qu'ici, nous n'en parlons même plus", affirme le milieu de terrain de Manchester City. "Nous sommes des bêtes de compétition, nous voulons gagner, c'est tout".