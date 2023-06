Le milieu de terrain était arrivé en bord de Meuse en janvier 2018 en provenance du PAOK Salonique. Un peu plus de cinq ans plus tard, l'international bosnien s'en va après de bons et loyaux services.

Le Standard de Liège a dit au revoir à Gojko Cimirot ce jeudi sur ses réseaux sociaux. En fin de contrat, le milieu de terrain n'a pas prolongé et quitte le matricule 16 après cinq saisons pleines. Le joueur âgé de 30 ans a disputé 201 rencontres (2 buts et 8 passes décisives) avec le maillot rouche mais a aussi remporté la Coupe de Belgique (2018). © photonews "Son départ est une grosse perte pour le Standard. Étant donné qu'il est discret, on ne le voyait pas énormément, mais il était ultra important dans le onze liégeois. C'était un leader sur le terrain et dans le vestiaire", nous confie Adnan Custovic. "Je le connais de l'équipe nationale et c'est quelqu'un de très calme et très posé. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est à chaque fois essentiel dans l'équipe dans laquelle il joue. Si on va essayer de le recruter à Hajduk Split ? Ivan (Leko, ndlr) le connaît bien quand il était sur le banc du PAOK, mais je pense qu'il est trop cher pour nous. Il va certainement retrouver un club très rapidement", explique le T2 du vice-champion de Croatie.